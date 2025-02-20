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Лекция
6+
Как попасть в экспедицию и остаться навсегда

Слушатели узнают про историю Артезианской экспедиции и древности Крыма.

Русское географическое общество
21 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Новая площадь, 10, с. 2

О мероприятии

Археолог, волонтер, педагог и куратор волонтеров Артезианской археологической экспедиции — Иван Петренко расскажет о личном опыте в археологии, истории Артезианской экспедиции и древней истории Крыма.

Слушатели узнают про яркие находки Артезианской экспедиции — монеты, клады, гладиусы. Лектор поведает об уникальном месте — Крымском Приазовье — регионе с интереснейшей флорой и фауной. 

Расписание
21
Пятница
Февраль 2025
Новая площадь, 10, с. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Новая площадь, 10, с. 2

57 минут назад
Александр Речкин
2
# археология
# история
# экспедиции
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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