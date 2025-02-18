О мероприятии

Что удивило бы физика, или химика, или биолога, попавшего в мир Гарри Поттера? И удивило бы вообще что-нибудь? Зоолог Георгий Рюриков расскажет, какова внутренняя логика мира книг Джоан Роулинг; что там разрешено, и что запрещено; есть ли у природы там свои нерушимые законы, или при желании может происходить что угодно? И, самое главное, — почему там происходит именно то, что происходит?

Например, миопия, из-за которой Гарри носит очки — довольно понятная штука, и механизм ее хорошо известен. А вот с анатомией кентавров или гигантских пауков будет гораздо сложнее. На все, конечно, можно развести руками и сказать «ну, это же магия». Но кому интересен мир, в котором будет происходить вообще все, просто, «потомучтомагия»?