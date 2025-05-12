О мероприятии

Нужно ли ежедневно употреблять йод? Правда ли, что популярные инъекционные препараты для похудения вызывают онкологию, а повышенная утомляемость у мужчин — верный признак дефицита тестостерона?

Участников мероприятия ждет интерактивная дискуссия, на которой они узнают новые факты из области эндокринологии, профилактике, скрининге и лечении распространенных патологий.

Расписание Проспект Мира, д.119, стр.227 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация