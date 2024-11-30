Слушатели узнают, как менялась «одежда» животных на протяжении миллионов лет.

О мероприятии

Почему рыбы блестят чешуей, птицы укрыты перьями, а млекопитающие – мехом? Участники мероприятия вместе с палеонтологом Ярославом Александровичем Поповым отправятся в увлекательное путешествие по истории защитных покровов позвоночных животных. Слушатели узнают, как менялась их «одежда» на протяжении миллионов лет, чтобы помогать выживать, защищаться от врагов и адаптироваться к самым разным условиям. Лектор раскроет удивительные тайны эволюции и покажет, как природа стала главным дизайнером нашей планеты.