Слушатели узнают, почему даже падающий бутерброд с точки зрения физики — сложная вещь.

О мероприятии

Старший научный сотрудник отдела научного обеспечения и развития, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук расскажет, почему важна инерция, что объединяет спортсменов, музыкантов и инженеров, зачем фигуристам и гимнастам нужны знания об инерции и как она влияет на качество звука при игре на гитаре.

Расписание Бауманская ул., 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация