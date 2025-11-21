  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Динозавры Великого сибирского рефугиума

Слушатели узнают, как палеонтологи работают на местонахождениях «Великого сибирского рефугиума» и как добывают материал для исследований.

Центр «Архэ»
22 ноября, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

«Великий сибирский рефугиум» – огромная сибирская территория, где в начале мелового периода жили архаичные, реликтовые позвоночные (включая динозавров), характерные для более древних юрских фаун. По сути это был настоящий «Парк юрского периода» существовавший в начале мелового периода на территории Сибири. Палеонтолог, доктор биологических наук Павел Скучас расскажет про ярких представителей «Великого сибирского рефугиума», а также обсудит его эволюционной значение и причины существования. Кроме этого слушатели узнают, как палеонтологи работают на местонахождениях «Великого сибирского рефугиума» и как добывают материал для исследований.

Расписание
22
Суббота
Ноябрь 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

21 ноября, 05:02
Александр Речкин
2
# биология
# динозавры
# Палеонтология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
Выбор редакции
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психотравмы: причины и последствия у детей разных возрастных групп

    20 ноября, 18:32

  2. Ученые сплели броню из нановолокон для сердца водородного двигателя

    20 ноября, 16:11

  3. Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

    20 ноября, 13:12

  4. Астрономы нашли новое скопление ледяных тел на краю Солнечной системы

    20 ноября, 11:25
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Алексей
1 час назад
Маховик, только вот сознания у них нету, они действуют по за данному алгоритму, это просто запоограммированная Человеком машина! Ну а если им дать

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alexandr Rubchenkov
3 часа назад
Либо вы Лошадку ищите, для хвороста, Некрасова, чтоб из Можая, Свалить, на польском(МОЖА) лес,неполучиться, я с при бором, ход ил,так, что спрашивайте,

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Alexandr Rubchenkov
3 часа назад
Ого го, У Вашей, каметы, глаза зеленые, что у такси, Боярского с апреля, 91 года, видно таксистка 1970,и все машенники

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Виталий Вершинин
3 часа назад
Sergey, вам уже рассказал?

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Vladimir Lukianov
4 часа назад
В «Новой британской энциклопедии» говорится: «Самые первые письменные памятники — единственные лингвистические „ископаемые“, на которые мы

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

خالد خالد
4 часа назад
Sergey, думаешь у нас медведи на мусорки не приходят ?)

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Serhio Russia
5 часов назад
Раф, в последнем вашем предложении для чего поставили совершенно бесполезную (как по смыслу, так и по элементарной логике) запятую после "среды"?

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Edil Edil
5 часов назад
"на расстоянии нескольких световых лет." - наверное, опечатка, д б. - на расстоянии нескольких млрд. световых лет. В формуле Дрейка не 5 коэфф-ов, а 100+.

Насколько близко друг к другу могут находиться две инопланетные цивилизации

Виталий Вершинин
6 часов назад
Leonid, поправочка: империя, это крупное государство, управляемое из одного центра и имеющее в своём составе много этнических групп.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Edil Edil
6 часов назад
Степан, колонист платил налоги - косвенные, а не прямые: Основные источники дохода Британии от колоний: - Импортные пошлины На чай, стекло, бумагу,

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Андрей Shamrock
6 часов назад
Оксана, а кого жаль то? Леопарда или животных выброшенных которых он сожрет ?

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, и тем не менее этот термин использовался в немецкой пропаганде и журналистике, хоть и не всем немцам оно нравилось. Впрочем кто

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Alexander Baulin
7 часов назад
Александр, обсудили в Телеге И хорошо, что принял такое решение, нахрена нам 200 тыс живых фрицев

Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Виталий, не печальтесь, наступит момент, когда патологоанатом расскажет вашим родственникам, если они есть, всю правду о вас). 😂

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Владислав Зимин
7 часов назад
Александр, ну первая же ссылка в Гугле: Тайконавт — это космонавт, работающий в космической программе Китая. Термин происходит от китайского

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Александр Березин
7 часов назад
Sergey, дело в том, что у китайцев просто нет какого-то особого слова для своих покорителей космоса. Ханьтяньюанями называют и наших космонавтов, и

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Гена Пастухов
7 часов назад
Что за такая цель, достижение которой вызывает стресс, тревогу и депрессию?

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Sergey Ivchenko
8 часов назад
Александр, разъясните, пож-ста, как передать в написании, каким именно словом сами китайцы называют своих покорителей Космоса? И что не так там с

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Вадим Ильин
8 часов назад
А че не выставить снимки работы патологоанатома? Я жил в деревне, держал животных, как вспомню, ужас. Люди хуже зверей. Не могу полностью отказаться

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Akitsura
9 часов назад
вся надежда на 3i

Телескоп запечатлел, как недавно обнаруженная комета распалась на части

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно