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Слушатели узнают об обыденности такого явления, как промышленный шпионаж в начале XX века.
О мероприятии
В начале XX века в Москве только зарождалось электрическое общественное транспортное сообщение. Но по городу уже бегали омнибусы с электродвигателями — своего рода предшественники нынешней «Теслы». Позже их изобретатель Ипполит Романов уехал в Европу, где тоже строил свои электрокары — сначала в Австрии, а потом в Британии. Москва вообще активно преобразовывалась: мощно работал передовой стройкомплекс, повсеместно внедрялись передовые технологии, город впервые примерял на себя роль мегаполиса-миллионника.
Историк Инна Крылова расскажет о достижениях науки и техники, которые так поражали современников и стали необходимы для бурного развития экономики дореволюционной Москвы. Совсем не футуристические, а реальные носились по городу электрокары и аэросани, сконструированные на московских заводах, совсем не фантастические, а вполне жизнеспособные воплощались новейшие изобретения в жизнь москвичей.
Большой Трехсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 6
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.
22 декабря Россия отмечает День энергетика — праздник, посвященный тем, кто делает доступным одно из самых фундаментальных благ современной цивилизации — электричество. Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда оно берется и почему «гудит», как птицам удается сидеть на высоковольтных проводах и что будет с человеком, если он живет слишком близко к ЛЭП, почему в розетке 220 вольт, как течет энергия по нашему организму и сколько понадобится мозгу, чтобы зажечь светодиод.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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Меркурий в деталях: как много вы знаете о самой маленькой планете Солнечной системы?
Андрей Валентинов: научно-технический прогресс без границ — идея чисто американская
Мать дьявола: Клара Гитлер
Веселая география
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