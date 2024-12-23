О мероприятии

В начале XX века в Москве только зарождалось электрическое общественное транспортное сообщение. Но по городу уже бегали омнибусы с электродвигателями — своего рода предшественники нынешней «Теслы». Позже их изобретатель Ипполит Романов уехал в Европу, где тоже строил свои электрокары — сначала в Австрии, а потом в Британии. Москва вообще активно преобразовывалась: мощно работал передовой стройкомплекс, повсеместно внедрялись передовые технологии, город впервые примерял на себя роль мегаполиса-миллионника.

Историк Инна Крылова расскажет о достижениях науки и техники, которые так поражали современников и стали необходимы для бурного развития экономики дореволюционной Москвы. Совсем не футуристические, а реальные носились по городу электрокары и аэросани, сконструированные на московских заводах, совсем не фантастические, а вполне жизнеспособные воплощались новейшие изобретения в жизнь москвичей.

Расписание Большой Трехсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 6 Москва 19:30 Купить

Адрес Большой Трехсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 6