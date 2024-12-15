О мероприятии

Как это ни парадоксально, смерть является неотъемлемой частью человеческой жизни. Так или иначе, она касается каждого. В культуре разных народов отношение к смерти проявлялось по-разному. Некоторые из них сосредотачивали на подготовке к смерти все силы человека, оставив нам огромное количество связанных с ней предметов материальной культуры, другие старались ее не замечать, но полностью это не удалось никому. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет о предметах так или иначе связанных с человеческой смертью. Некоторые из них служили для захоронения человеческого тела или праха, другие должны были облегчить опознание умершего, третьи обозначали место захоронения, а некоторые даже изготавливались из мертвых тел. Трудно представить себе, насколько разнообразными и удивительными являются у разных народов вещи, связанные со смертью. Далеко не всегда их вид объясняется религией, свою лепту вносят доступность материалов и другие утилитарные, а иногда и эстетические соображения. Процесс трансформации этих вещей продолжается и сейчас с изменением социальной сферы и взглядов человека на смерть. Может быть, ни в каких других вещах так ярко не проявляется разнообразие человеческого мышления.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить