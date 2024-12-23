  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Экскурсия
16+
Телескоп и флейта

Слушатели узнают об органической связи трех компонентов культуры: астрономии, музыки и истории.

Пулковская обсерватория
26 декабря, 19:30 Идет 3 ч
1600 Стоимость
Санкт-Петербург Пулковское шоссе, дом 65, к1

О мероприятии

Не секрет, что история астрономии и история музыки тесно переплелись. Сотрудник обсерватории Воротков Михаил Владимирович расскажет о более глубокой взаимосвязи трех компонентов культуры: астрономии, музыки и истории.

Расписание
26
Четверг
Декабрь 2024
Пулковское шоссе, дом 65, к1 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

Пулковское шоссе, дом 65, к1

8 минут назад
Александр Речкин
3
# астрономия
# история
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Вчера, 17:29
Любовь

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.

Геология
# астероид
# вулканизм
# Динозавры
# климат
# липиды
# массовое вымирание
# температура воздуха
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Эксперимент подтвердил «расчеловечивающее» действие больничных рубашек на пациентов

Некоторые клиники требуют, чтобы поступающие в стационар пациенты надевали специальную больничную одежду, вроде рубашек или халатов с завязками. Это правило объясняют мерами инфекционного контроля. Наблюдения показывали, что такое переодевание может плохо сказываться на психологическом состоянии людей: способствовать появлению чувства уязвимости, бесправности и неполноценности. Новозеландские ученые недавно экспериментально убедились в негативном эффекте больничного одеяния.

Психология
# больница
# госпитализация
# дегуманизация
# одежда
# пациенты
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Вчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
18 декабря
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые сделали из обычного крема от загара охлаждающий

    3 часа назад

  2. Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

    Вчера, 17:29

  3. Активность сверхмассивных черных дыр замедлила рост галактик

    Вчера, 15:55

  4. Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

    Вчера, 15:35
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Степан Жук
43 минуты назад
А метеориты тоже наверное раньше падали? И тоже - это не стало причиной массового вымирания отдельных видов?

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолоданиеВымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Андрей Ляпугин
1 час назад
Степан, у профессионалов принято путать материаловедение и цивилизацию. Это я о черепках, как основе множества теорий. Я не профи, но,

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

igor tsyupko
2 часа назад
Игорь, точно! То есть на тебя! )))

SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris DawnSpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn

Илья Митиль
3 часа назад
"Что будет означать вынос металлов из эпицентра еще и в нижние слои тропосферы..." В некоторых описаниях поражающего действия "Посейдона"

Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»

Илья Митиль
3 часа назад
Вы забыли про ещё один важный маскирующий фактор: плавучий лёд при торошении сам издаёт очень сильный шум. А зоны торошения в Арктике могут быть

Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Иван, по факту устроили перезагрузку космической программы НАСА, многоразовые ракеты, метан, в 2027 демонстратор ядерного двигателя. У нас пока

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Иван Морозов
4 часа назад
Илон нас не интересует а вот ваш кось-мось да.

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Ivan Drogo
7 часов назад
Дмитрий, дьяволу в лице вашего друга многое что под силу, и 400 запусков в космос в год, и богатство мира в когти обьединнных сатанистов России, Китая

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Илья Коваленко
8 часов назад
Борисов технарь с дипломом. А Рогозин - журналист.

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

1 2
8 часов назад
Ааа...штоо..."баллистическое окно"? На Луну?!! Ну ладно ещё Роскосмос такое на серьёзных щах рассказывал, ему положено...но это ж экономия 50м/с при dV в

SpaceX запустит две частные лунные миссии в январе 2025 годаSpaceX запустит две частные лунные миссии в январе 2025 года

Вадим Ви
9 часов назад
И для справки. Зайди в интернет и посмотри цены. Где ты нашёл, чтобы в Европе было дешевле чем в России, да ещё и в три раза ???

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Вадим Ви
9 часов назад
Кунашир, что касается цен на бытовую технику и авто, можно покупать свою или китайскую. Спокойно можно обойтись без европейской....А насчёт

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Maxim Leo
10 часов назад
Руслан, он просто сбивал с толку их своей беспросветной тупостью

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Иван Колупаев
11 часов назад
Куня, ты просто маленький визгливый поросенок. А с поросенка какой спрос? Ну разве ногой поддать чтоб визжал сильнее. А ты и рад стараться. И даже не

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Руслан Б
11 часов назад
С., че пидар тупой, не понравились мои слова? Прими это так как, такие как ты только скулить научились, очко лизать пендосам и не более.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Кунашир
11 часов назад
Да не, Вадик, пусть лучше дальше протирает задницу в офисе на свою зряпляту аж в 40 килофублей под управлением кремлёвских рукожопов, с ценами на

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кунашир
12 часов назад
Для начала научись, залупка, хотя бы отвечать за собственную ахинею по теме, под которой ты строчишь и про которую в горячке ты уже совсем забыла. А

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

VladimirJosephStephanOrlovsky
12 часов назад
Welding / Сварка: модули сборные ... минимум 4x4x4, лучше 6x6x6 .... или ...нет сысла во всём этом ... пустая трата времени и денег .... лучше подожди, подумай,

Axiom Space пересмотрела план сборки своей космической станцииAxiom Space пересмотрела план сборки своей космической станции

Кунашир
12 часов назад
Маргуша, а кто тебе мешает хотеть быть бедной, кроме твоего дряхлого царька-сморчка? И много ли депортировали из Германии безденежных сирийцев,

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Андрей Быхалов
13 часов назад
"На фотографиях видно, что десятки машин ведут..." - автор, тебе самому не смешно?

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно