О мероприятии

Преподаватель церковнославянского языка Николай Валерьевич Буцких расскажет про изображения демонических существ и их спутников. Участники рассмотрят средневековые представления о преисподней, узнают, как опознать перевоплотившегося демона на изображении и в кого могут превращаться грешники при жизни и после смерти.

На лекции будет рассмотрены демонические персонажи в их литературном и визуальном выражении.

Расписание Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить