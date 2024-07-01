О мероприятии

Космос и когнитивные функции: что говорят ученые? Вот уже более 60 лет человек покоряет космос. Ученые знают, что невесомость влияет на мышцы и кости человека, но гораздо меньше известно о том, как она воздействует на нервную систему и мозг. Как перестраивается мозг во время длительного космического полета? Можно ли сойти с ума в космосе? Ответы на эти и многие другие вопросы дает астронейробиология, или космическая нейронаука.

Научный журналист Алексей Паевский расскажет:

Сколько у людей чувств на самом деле;

Как окружающая среда, включая невесомость, воздействует на мозг человека;

Какие изменения происходят в мозге в космосе;

Восстанавливается ли мозг после возвращения на Землю;

Какие риски грозят мозгу во время полета на Марс;

Как смоделировать марсианскую гравитацию и невесомость для клеток мозга на Земле.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 14:00 Купить