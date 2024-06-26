О мероприятии

АО «Лыткаринский завод оптического стекла» производит около 95% оптических материалов, необходимых сотням НИИ, КБ и предприятиям России, разрабатывающим и выпускающим оптические, оптико-механические и оптико-электронные приборы и системы.

Во время мероприятия участники увидят, как отливаются стекла для оптических приборов и посетят Интерактивно-оптический центр «Лыткарино». В музее слушатели познакомятся с полным циклом производства оптического стекла: от составления шихты до изготовления заготовок и волоконно-оптических элементов. Среди экспонатов увидят образцы оптического бесцветного и цветного стекла, линзы, призмы и изделия волоконной оптики, готовые изделия астрономической и космической оптики, а также объективы-апохроматы и телескопы.

Расписание Лыткарино ул.Парковая, д.1 Москва 10:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация