Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью

О мероприятии

Если открыть СМИ и соцсети, то каждый раз там расскажут про очередное ужасное открытие: то микропластик давление повышает, то красители рак вызывают, то статины печень по кусочкам разносят. Люди регулярно слышат о том, что «ученые доказали» (в основном — британские) опасность очередного пищевого продукта, добавки с индексом «Е», ингредиента косметики или вакцин.

Насколько обоснованы эти утверждения? Действительно ли существует нечто, что в относительно близкой исторической перспективе может если не уничтожить людей как вид, то основательно проредить? Ответы на эти вопросы даст российский научный журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация