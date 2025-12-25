  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Нейронауки

Слушатели узнают о последних достижениях в нейрореабилитации и технологиях подключения мозга к ИИ.

Музей криптографии
17 января, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул. 25, с. 4

О мероприятии

Доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Сколковского института науки и технологий Михаил Лебедев расскажет о концепции нейробиолога Эрла Миллера из Массачусетского технологического института (MIT), согласно которой сознание и мышление возникают не на уровне отдельных нейронов, а в результате волновой самоорганизации коры головного мозга. Также речь пойдет о последних достижениях в нейрореабилитации и технологиях подключения мозга к ИИ.

Расписание
17
Суббота
Январь 2026
Ботаническая ул. 25, с. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул. 25, с. 4

25 декабря, 11:39
Александр Речкин
2
# биология
# нейробиология
# нейроны
