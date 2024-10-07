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Лекция
12+
Бриллианты в небе. Космос и ювелирное искусство

Слушатели узнают, какие космические тела и явления вдохновляли ювелиров разных эпох.

Космонавтика и авиация
8 октября, 19:20 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Тысячи звезд, бриллиантами раскинутых по черному бархату ночного неба, издревле вдохновляли людей на создание прекрасного. Картины, песни, стихи, фильмы, ароматы – космос нашел воплощение во многих формах искусства. Не стало исключением и искусство ювелирное. На лекции слушатели узнают, какие космические тела и явления вдохновляли ювелиров разных эпох, удается ли мастерам уловить хрупкий баланс между прекрасным образом и достоверностью изображения, а также можно ли найти украшения на звездном небе.

Мероприятие проведет Анастасия Стебалина — астроном и ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация».

Расписание
8
Вторник
Октябрь 2024
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

11 минут назад
Александр Речкин
1
# космос
# Россия
# технологии
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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