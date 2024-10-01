О мероприятии

Что такое невесомость? Как она возникает и как влияет на человека? Как ее показывают в кино и где ошибаются режиссеры? Можно ли ощущать невесомость, когда прыгаешь на месте или плаваешь под водой? И вообще, невесомость — это отсутствие гравитации или ее следствие?

Ответы на эти и другие вопросы даст научный сотрудник отдела научного обеспечения и развития, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.

Расписание Бауманская ул., 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация