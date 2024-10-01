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Лекция
16+
Физика: гравитация, сила тяжести, невесомость

Участники мероприятия узнают, что такое невесомость.

Политехнический музей
7 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Бауманская ул., 58/25, стр. 14

О мероприятии

Что такое невесомость? Как она возникает и как влияет на человека? Как ее показывают в кино и где ошибаются режиссеры? Можно ли ощущать невесомость, когда прыгаешь на месте или плаваешь под водой? И вообще, невесомость — это отсутствие гравитации или ее следствие?

Ответы на эти и другие вопросы даст научный сотрудник отдела научного обеспечения и развития, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.

Расписание
7
Понедельник
Октябрь 2024
Бауманская ул., 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Бауманская ул., 58/25, стр. 14

43 минуты назад
Александр Речкин
4
# гравитация
# космос
# физика
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# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
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