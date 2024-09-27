О мероприятии

За последние несколько лет сознание стало одним из самых обсуждаемых вопросов в науке. Можно ли его изучать и как это делать? У кого оно есть? Как понять, что кто-то что-то осознает?

Эти вопросы имеют не только фундаментальное значение, но и практическое. Можно ли считать человека виновным в убийстве, если свои действия он не осознавал? Можно ли отключить аппарат искусственного дыхания у человека в вегетативном состоянии, без сознания? Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет о том, что сегодня ученые знают о работе мозга в разных состояниях, как можно его «искать» методами нейронауки, какие нейронные корреляты сознания кажутся очевидными, а также попробует решить знаменитую психофизиологическую проблему.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация