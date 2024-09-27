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Слушатели узнают, как можно «искать» сознание методами нейронауки.
О мероприятии
За последние несколько лет сознание стало одним из самых обсуждаемых вопросов в науке. Можно ли его изучать и как это делать? У кого оно есть? Как понять, что кто-то что-то осознает?
Эти вопросы имеют не только фундаментальное значение, но и практическое. Можно ли считать человека виновным в убийстве, если свои действия он не осознавал? Можно ли отключить аппарат искусственного дыхания у человека в вегетативном состоянии, без сознания? Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет о том, что сегодня ученые знают о работе мозга в разных состояниях, как можно его «искать» методами нейронауки, какие нейронные корреляты сознания кажутся очевидными, а также попробует решить знаменитую психофизиологическую проблему.
Проспект мира 123Б
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Ученым удалось извлечь и проанализировать ДНК из древних образцов сыра, найденных рядом с таримскими мумиями — мумифицированными телами, которые в начале XX века обнаружили во время археологических раскопок в бассейне реки Тарим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Открытия указали на существование двух путей распространения кефира и сыра из него, тогда как прежде единственной родиной этих продуктов считали Северный Кавказ.
Новое исследование показало, за счет чего хелицеры — ротовые придатки пауков, часть из которых иногда называют «клыками» — способны разрезать паутину и другие прочные волокна, такие как карбоновые и кевларовые нити.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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