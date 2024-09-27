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Лекция
12+
Загадки мозга. Откуда берется сознание

Слушатели узнают, как можно «искать» сознание методами нейронауки.

ВДНХ
6 октября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

За последние несколько лет сознание стало одним из самых обсуждаемых вопросов в науке. Можно ли его изучать и как это делать? У кого оно есть? Как понять, что кто-то что-то осознает?

Эти вопросы имеют не только фундаментальное значение, но и практическое. Можно ли считать человека виновным в убийстве, если свои действия он не осознавал? Можно ли отключить аппарат искусственного дыхания у человека в вегетативном состоянии, без сознания? Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет о том, что сегодня ученые знают о работе мозга в разных состояниях, как можно его «искать» методами нейронауки, какие нейронные корреляты сознания кажутся очевидными, а также попробует решить знаменитую психофизиологическую проблему.

Расписание
6
Воскресенье
Октябрь 2024
Проспект мира 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

8 минут назад
Александр Речкин
3
# биология
# мозг человека
# сознание
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# вода на марсе
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# ветер
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