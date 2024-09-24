Участники мероприятия узнают, как были открыты термофильные микроорганизмы и почему они не погибают в кипятке.

О мероприятии

Лекция посвящена загадочным обитателям нашей планеты — археям. Эти микроорганизмы были открыты не так давно и «зажигают» сердца ученых по всему миру благодаря своим уникальным свойствам. Они встречаются повсеместно: как в природных местообитаниях, так и в составе микрофлоры живых организмов.

Среди всех обитателей нашей планеты именно археи являются рекордсменами по способности жить в безжизненных, казалось бы, условиях: отсутствие кислорода, низкие и очень высокие значения рН, большая соленость и высокая температура для многих из них — показатели комфорта.

Младший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН Алина Карасева проведет экскурсию в ту часть «архейного мира», которая процветает при высоких и даже экстремально высоких температурах (до 120°С).

Слушатели узнают:

кто такие археи и почему они отличаются от бактерий;

как были открыты термофильные микроорганизмы и почему они не погибают в кипятке;

что делает их столь уникальными для биотехнологии и медицины и как с ними работают российские ученые.

Расписание ул. Восточная д.4 к.1 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация