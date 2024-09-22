О мероприятии

Пиры древних римлян вошли в поговорку, их изображали в живописи, литературе, кино.

Вызывающая роскошь, изобилие блюд, вычурная сервировка и изобретательные развлечения — вот далеко не полный ряд ассоциа﻿ций, возникающих при напоминании о застольной культуре Древнего Рима.

Однако, как и многие другие сферы жизни, застолья у римлян был жестко регламентированы — иногда неписанными традициями, а иногда и законами, и предписаниями должностных лиц. Соблюдение этих правил отслеживалось блюстителями римских нравов — как официальными, так и на общественных началах. Застолье, в зависимости от правильности, могло прославить человека или же испортить ему репутацию и в его время, и в веках.

Среди памятников античной литературы сохранилось немало рецептурных книг, а также рекомендаций опытных гурманов о том, как провести застолье и с его помощью упрочить свое общественное положение.

Как римляне принимали гостей и как вели себя гости? Как попадали к столу без приглашения и как, напротив, не допускали к столу непрошенных едоков? Как поведение императора за столом отражало стиль его правления? Почему «поесть» и «пообедать» для римлян — разные вещи? Об этих и многих других тонких моментах застольной культуры Древнего Рима расскажет кандидат исторических наук Иван Миролюбов.

Расписание Камергерский пер., 6/5с3 Москва 15:00 Купить