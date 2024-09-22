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Слушатели узнают, как поведение императора за столом отражало стиль его правления.
О мероприятии
Пиры древних римлян вошли в поговорку, их изображали в живописи, литературе, кино.
Вызывающая роскошь, изобилие блюд, вычурная сервировка и изобретательные развлечения — вот далеко не полный ряд ассоциаций, возникающих при напоминании о застольной культуре Древнего Рима.
Однако, как и многие другие сферы жизни, застолья у римлян был жестко регламентированы — иногда неписанными традициями, а иногда и законами, и предписаниями должностных лиц. Соблюдение этих правил отслеживалось блюстителями римских нравов — как официальными, так и на общественных началах. Застолье, в зависимости от правильности, могло прославить человека или же испортить ему репутацию и в его время, и в веках.
Среди памятников античной литературы сохранилось немало рецептурных книг, а также рекомендаций опытных гурманов о том, как провести застолье и с его помощью упрочить свое общественное положение.
Как римляне принимали гостей и как вели себя гости? Как попадали к столу без приглашения и как, напротив, не допускали к столу непрошенных едоков? Как поведение императора за столом отражало стиль его правления? Почему «поесть» и «пообедать» для римлян — разные вещи? Об этих и многих других тонких моментах застольной культуры Древнего Рима расскажет кандидат исторических наук Иван Миролюбов.
Камергерский пер., 6/5с3
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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