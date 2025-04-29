О мероприятии

На данный момент человечеству известно о множестве физиологических групп микроорганизмов, которые отличаются друг от друга типом питания, метаболизмом, условиям жизни и рядом других важных характеристик. Многие из этих микробов используются людьми для производства продуктов питания, пробиотиков, биотоплива и прочих биотехнологически ценных соединений, а также нашли свое применение в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, переработке отходов и других отраслях народного хозяйства. Кандидат биологических наук Фролов Евгений Николаевич расскажет об одной конкретной физиологической группе таких полезных организмов, а именно об ацетогенных микробах (интереснейшая группа бактерий, живущих в отсутствии кислорода). Слушатели разберутся, что это за микроорганизмы, как они живут, чем отличаются от прочих микробов и узнают, чем же они полезны человеку. Выяснят, какие препятствия стоят на пути исследователей при создании штаммов-продуцентов ацетогенных прокариот, вместе подумают, как их преодолеть, а также немного посекретничают о том, что прямо сейчас происходит в научных лабораториях.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация