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Лекция
16+
Ацетогенные микробы: ключ к решению насущных проблем

Слушатели узнают о группе бактерий, живущих в отсутствии кислорода.

Парк «Зарядье»
15 мая, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

На данный момент человечеству известно о множестве физиологических групп микроорганизмов, которые отличаются друг от друга типом питания, метаболизмом, условиям жизни и рядом других важных характеристик. Многие из этих микробов используются людьми для производства продуктов питания, пробиотиков, биотоплива и прочих биотехнологически ценных соединений, а также нашли свое применение в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, переработке отходов и других отраслях народного хозяйства. Кандидат биологических наук Фролов Евгений Николаевич расскажет об одной конкретной физиологической группе таких полезных организмов, а именно об ацетогенных микробах (интереснейшая группа бактерий, живущих в отсутствии кислорода). Слушатели разберутся, что это за микроорганизмы, как они живут, чем отличаются от прочих микробов и узнают, чем же они полезны человеку. Выяснят, какие препятствия стоят на пути исследователей при создании штаммов-продуцентов ацетогенных прокариот, вместе подумают, как их преодолеть, а также немного посекретничают о том, что прямо сейчас происходит в научных лабораториях.

Расписание
15
Четверг
Май 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
3
# биология
# микробы
# природа
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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