О мероприятии

Первый околоземной астероид был открыт лишь в конце XIX века. Практически на протяжении ста лет считалось, что подобных объектов в Солнечной системе очень мало, и они не представляют реальной угрозы. За следующий век астрономы открыли десятки тысяч околоземных астероидов, наблюдали опасные пролёты подобных объектов вблизи Земли и их падение на Юпитер. Скрытая угроза оказалась реальностью, и человечеству уже давно пора было начинать действовать.

Сколько сейчас ученые знают опасных астероидов и комет, как их обнаруживают и исследуют. Что можно сделать, когда один из них нацелится на нашу планету? Об этом и не только расскажет научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация