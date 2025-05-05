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Слушатели узнают, как ученые обнаруживают и исследуют опасные астероиды и кометы.
О мероприятии
Первый околоземной астероид был открыт лишь в конце XIX века. Практически на протяжении ста лет считалось, что подобных объектов в Солнечной системе очень мало, и они не представляют реальной угрозы. За следующий век астрономы открыли десятки тысяч околоземных астероидов, наблюдали опасные пролёты подобных объектов вблизи Земли и их падение на Юпитер. Скрытая угроза оказалась реальностью, и человечеству уже давно пора было начинать действовать.
Сколько сейчас ученые знают опасных астероидов и комет, как их обнаруживают и исследуют. Что можно сделать, когда один из них нацелится на нашу планету? Об этом и не только расскажет научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин.
Машкова 28/20
В Солнечной системе находят все больше небесных тел, которые выглядят как «высохшие» кометы. Ученые решили выяснить, как и насколько быстро они проходят такую трансформацию. Оказалось, что некоторые сейчас почти обезвоженные небесные тела были кометами, по космическим меркам, совсем недавно.
В 2020 году у белого карлика WD 1856+534, расположенного на расстоянии около 80 световых лет от Земли, обнаружили газовый гигант, однако его точная природа до сих пор оставалась под вопросом. Теперь с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы подтвердили статус экзопланеты и впервые зафиксировали ее собственное тепловое излучение. Температура атмосферы этого мира оказалась рекордно низкой — около минус 87 °C.
Генетики подтвердили устные предания народа Пикурис Пуэбло о прямом родстве с древними жителями Чако
Генетический анализ впервые подтвердил прямую связь современного коренного народа Пикурис Пуэбло с древними жителями региона каньона Чако. Исследование, инициированное самим племенем, показало непрерывную генетическую линию на протяжении последнего тысячелетия и помогло восполнить пробелы в устной истории народа.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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