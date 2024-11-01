О мероприятии

Астероиды – это объекты Солнечной системы, открытые в первую ночь XIX века итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци. Сейчас их известно уже более миллиона, но, среди них есть и те, что могут представлять серьезную угрозу для нашей планеты. Что ученые знают о них? Откуда они взялись, где обитают и как астрономы открыли далекий пояс Эджворта-Койпера?

Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН Леонид Еленин расскажет, какими бывают астероиды, их размер, химический состав и спектральные классы. Что связывает эти космические тела с кометами и существуют ли «кометные» астероиды или «астероидные» кометы?

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация