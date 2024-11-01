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Лекция
12+
Астероиды. Малые тела Солнечной системы

Слушатели узнают, реально ли добывать из астероидов ценные полезные ископаемые.

Космонавтика и авиация
9 ноября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Астероиды – это объекты Солнечной системы, открытые в первую ночь XIX века итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци. Сейчас их известно уже более миллиона, но, среди них есть и те, что могут представлять серьезную угрозу для нашей планеты. Что ученые знают о них? Откуда они взялись, где обитают и как астрономы открыли далекий пояс Эджворта-Койпера?

Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН Леонид Еленин расскажет, какими бывают астероиды, их размер, химический состав и спектральные классы. Что связывает эти космические тела с кометами и существуют ли «кометные» астероиды или «астероидные» кометы?

Расписание
9
Суббота
Ноябрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

6 минут назад
Александр Речкин
0
# астероиды
# космос
# Солнечная система
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Джульетта Долгопят
11 часов назад
Вот дали бы слону "пройтись" по нему! Было бы нагляднее!) 🤣

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Джульетта Долгопят
11 часов назад
Фейк.... Не верю, даже если и прочный пластик, не хрупкий, но физику никто не отменял. Тут много вопросов к видео, ибо присутствует монтаж кадров. Нет

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Джульетта Долгопят
11 часов назад
Да, почему чемодан ни капельки не "болтает", словно это сделано редакторами монтажа!? Или не права?)

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Джульетта Долгопят
11 часов назад
Ха-ха-ха, какая разница, выдержит ли такую нагрузку чемодан после такого падения, если хозяин в самолёте ТОЧНО НЕТ?))

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Иван Колупаев
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