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Лекция
12+
Достижения современной физики

Слушатели узнают, что скрывает бозон Хиггса.

Космонавтика и авиация
9 ноября, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Можно ли встретить жизнь на других планетах? Возможно ли создать шифр, который нельзя разгадать, а потом взломать его? Что скрывает бозон Хиггса? Почему Вселенная расширяется и как к этому относиться?

Популяризатор науки Дмитрий Побединский расскажет о последних достижениях физики, которые могут дать ответы на эти интригующие вопросы. Лектор обсудит квантовые компьютеры, материалы будущего, таинственную темную энергию, настоящее фото черной дыры и многое другое.

Расписание
9
Суббота
Ноябрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

42 минуты назад
Александр Речкин
5
# наука в россии
# технологии
# физика
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