О мероприятии

Можно ли встретить жизнь на других планетах? Возможно ли создать шифр, который нельзя разгадать, а потом взломать его? Что скрывает бозон Хиггса? Почему Вселенная расширяется и как к этому относиться?

Популяризатор науки Дмитрий Побединский расскажет о последних достижениях физики, которые могут дать ответы на эти интригующие вопросы. Лектор обсудит квантовые компьютеры, материалы будущего, таинственную темную энергию, настоящее фото черной дыры и многое другое.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация