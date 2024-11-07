Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Участники мероприятия узнают про одну из самых интригующих и загадочных теорий современной физики.
О мероприятии
Что, если Вселенная — это не просто пустота, наполненная микроскопическими шариками, а бесконечное полотно, вибрирующее невидимыми струнами. Именно так видит реальность теория струн, одна из самых интригующих и загадочных теорий современной физики. Физик Алина Медведева расскажет про удивительный мир струн, погрузив слушателей в 10 и даже 11 измерений. Они попробуют услышать мелодию Вселенной и заглянуть в ее самые глубокие тайны.
Большеохтинский проспект, дом 8
Французский ученый рассмотрел кошку как точечную частицу и смоделировал ее перемещения в присутствии человека. Расчеты и получившееся уравнение он опубликовал в новой научной статье.
Исследователи впервые наблюдали ускоренное образование амилоидных белков, связанных с болезнью Альцгеймера
Во всем мире от болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции, которая приводит к гибели клеток головного мозга — страдают более 55 миллионов человек. Ключевую роль в развитии недуга играет накопление амилоидных бляшек в мозге, однако точный механизм формирования этих структур до сих пор оставался загадкой.
Сегодня почти достигнуты пределы топливной эффективности традиционных турбовентиляторных авиадвигателей. Для создания более перспективных моделей нужны принципиально новые подходы, например разработка гибридных или полностью электрических авиационных силовых установок. Сейчас использование последних невозможно из-за недостаточно развитых технологий аккумулирования электроэнергии. Ученые Пермского Политеха разработали малоразмерную газотурбинную энергоустановку, которую можно использовать для привода генератора в составе авиационного турбовинтового или турбовентиляторного двигателя, выполненного по гибридно-электрической схеме.
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.
Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Лихорадка складных экранов» и умнеющие вещи: что интересного было на CES 2020
Национальный литературный код. Как хорошо вы знаете русскую литературу? Тест
«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии