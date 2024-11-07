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Лекция
16+
Теория струн: музыка Вселенной

Участники мероприятия узнают про одну из самых интригующих и загадочных теорий современной физики.

Библиотека им. Маяковского
10 ноября, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Что, если Вселенная — это не просто пустота, наполненная микроскопическими шариками, а бесконечное полотно, вибрирующее невидимыми струнами. Именно так видит реальность теория струн, одна из самых интригующих и загадочных теорий современной физики. Физик Алина Медведева расскажет про удивительный мир струн, погрузив слушателей в 10 и даже 11 измерений. Они попробуют услышать мелодию Вселенной и заглянуть в ее самые глубокие тайны.

Расписание
10
Воскресенье
Ноябрь 2024
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

4 минуты назад
Александр Речкин
0
# космос
# теория струн
# физика
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