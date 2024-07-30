О мероприятии

О том, как человек обустраивает себе пространство, как обживается в новом доме, где бы этот дом ни находился, и что из привычных атрибутов вероятно сохранится, а что уйдет в прошлое обсудят с двух разных научных точек зрения кандидат философских наук Денис Сивков и космический психолог Анна Юсупова. Как могут выглядеть космические станции в будущем? Будут ли они напоминать то, что люди уже видели в фантастических фильмах и книгах? Как изменится дизайн пространства и организация быта в зависимости от длительности космического полета? Что удивительного ждет людей в будущих жилищах и городах?

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 516 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация