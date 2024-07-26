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Лекция
12+
Снаряжение римского легионера эпохи Республики

Участники мероприятия узнают о римском военном деле III—I веков до нашей эры.

Российская государственная библиотека
3 августа, 14:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Старосадский пер. д. 9 стр. 1

О мероприятии

Руководитель московского отделения международного клуба «X легион» Максим Фатыхович Мосиков расскажет о римском военном деле III—I веков до нашей эры и продемонстрирует комплект тяжелого легионера эпохи Цезаря.

Расписание
3
Суббота
Август 2024
Старосадский пер. д. 9 стр. 1 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Старосадский пер. д. 9 стр. 1

3 минуты назад
Александр Речкин
3
# Древний Рим
# история
# оружие
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Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Георгий Свиридов
2 часа назад
Заглублять надо больше, кураторы на Луне не просто так))). А то что грунт хорошо защищает от радиации это само собой.

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Юлия Трепалина
2 часа назад
Добавлю, что это слова одного из авторов Статьи - Elsa Panciroli, a paleontologist at National Museums Scotland, которые приводит издание The New York Times в статье Fossil Hints That Jurassic Mammals

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Юлия Трепалина
2 часа назад
А что не так? Цитирую текст "Эти черты появились позже в мезозойской эре" После 166 млн лет все еще была мезозойская эра. К 166 млн лет назад этого еще

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Лана Пренципал
3 часа назад
Саня, https://www.google.com/amp/s/hi-tech.mail.ru/amp/review/100843-mozhet-li-radiaciya-byt-poleznoj/

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Александр Иванов
3 часа назад
Саня, скорее всего имелся ввиду "Тайваньский эксперимент"

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Степан Жук
3 часа назад
По одному виду такие масштабные выводы? Серьёзно? 🤣

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Alexf Last
6 часов назад
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Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Саня Лептон
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