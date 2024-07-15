О мероприятии

Япония славится своими изобретениями и по праву считается одной из самых технологичных стран в мире. Именно в Японии были придуманы цифровые камеры, игровые консоли и многие другие девайсы, используемые человечеством каждый день. А еще в Японии придумали ложку с вентилятором, остужающим еду, и зонтики на обувь, защищающие ее от промокания. Более того, изобретение таких необычных вещей — целая философия, получившая название «тиндогу» или «странные вещи». Японист Николь Сукиасянц расскажет, что такое «тиндогу» и почему в Японии популярны подобные изобретения, а еще — как история создания и распространения этих гаджетов отражает японскую культуру.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация