Лекция
16+
Археологические итоги 2025 года

Слушатели узнают о ключевых археологических находках и открытиях прошедшего года.

Центр «Архэ»
23 января, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

В 2025 году археологами было сделано множество открытий во время экспедиционных работ. Опубликованы долгожданные итоги как новых, так и многолетних полевых и лабораторных изысканий, результаты изучения музейных коллекций. География удивительных находок охватывает весь мир: от Америки и Австралии до широких просторов Евразии и Африки. Доктор исторических наук Житенев Владислав Сергеевич расскажет о ключевых археологических находках и открытиях прошедшего года.

Расписание
23
Пятница
Январь 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

12 января, 09:24
Александр Речкин
1
# археология
# история
# открытия
Комментарии

