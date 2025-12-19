О мероприятии

К настоящему моменту накопилось большое количество научных данных, доказывающих, что малоподвижный образ жизни может привести к серьезным сбоям в работе всех систем организма, включая нервную. С другой стороны, появилось множество работ, посвященных исследованию положительного влияния физической активности и упражнений на структуру и функционирование головного мозга, а также снижение скорости появления возрастных изменений когнитивных функций.

Может ли физическая активность стать эффективной стратегией профилактики когнитивного спада и нейродегенеративных заболеваний? Как разные типы упражнений воздействуют на структуру головного мозга и его функционирование? На лекции кандидат химических наук и психофизиолог Вера Третьякова постарается ответить на эти вопросы и расскажет о том, какие физиологические механизмы лежат в основе влияния физической активности на здоровье мозга и когнитивные функции.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация