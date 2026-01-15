  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции

Слушатели узнают про эпоху, когда театр только создавался.

ВДНХ
22 января, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Люди театра разных эпох считали своим главным делом рассказывать истории обществу. Так было и в античной древности: театр — это место, где собирались люди по праздникам, чтобы слушать и смотреть истории, сочиненные драматургами и рассказанные актерами. Есть универсальное слово «миф», передающее главные смыслы, воплощенные в античных драмах: это и древнее предание, и сюжет спектакля, и основа для сценического действия. В лекции заведующий сектором классического искусства Запада Государственного института искусствознания Дмитрий Владимирович Трубочкин расскажет про эпоху, когда театр только создавался, обсудит театральное пространство, драматургию и эстетику древнегреческих спектаклей.

Расписание
22
Четверг
Январь 2026
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

15 января, 09:21
Александр Речкин
2
# античность
# Древняя Греция
# история
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 января, 09:17
ПНИПУ

Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.

ПНИПУ
# вещества
# лесной пожар
# отходы
# противопожарная защита
# шлам
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 12:39
Игорь Байдов

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

Археология
# акведук
# баня
# Помпеи
# Рим
# римляне
# самниты
# свинец
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые создали «умный» стабилизатор напряжения, ускорив реакцию системы на 58%

    15 января, 09:15

  2. Безопасные химические вещества «встретились» в организме и стали опасными

    15 января, 08:24

  3. Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

    15 января, 07:27

  4. Ученые превратили участок кожи живой мыши в светящийся биосенсор

    14 января, 19:40
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Kiridan
3 минуты назад
Fishel, Это что, обострение шизофазии или чего покрепче? Какие у тебя претензии к ветрякам? Они что, воздух по-твоему на планете остановят?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Thor Odin
7 минут назад
Как человек когда то давно (ещё в детстве), занимавшийся нефтепереработкой скажу что наша западносибирская нефть просто гавно. % - Бензин 15 соляра 20

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Юсуф Мукминов
7 минут назад
После новости о состоянии маска акции Теслы упали на 10 процентов

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Родион Кафтанов
26 минут назад
Да нууу ... Жечь углеводороды куда интереснее . У планеты на которой идут "зелёным" путем нет будущего. Печального будущего...

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Александр Французов
37 минут назад
есть подозрение, что преимущество как раз таки в весе и мощности.

Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде

Владислав Васильев
49 минут назад
Вряд ли реально контролировать перекрещивание тросов нескольких таких ветряков. Если подняли на 2 км, при этом несомненно его снесло ветром,

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

ZAFAR
1 час назад
Islam, по факту Так оно и есть! Если взять всё человечество, то деньги всех его членов автоматически принадлежат всему человечеству )))

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Шлапаков Андрей
1 час назад
Каждая лягушка хвалит свое болото

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Sergey Gorovoy
1 час назад
Oleg, есть ещё вариант: триллионщиком.

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Виктор Дорн
2 часа назад
Нормально, на байконуре вообще тупо сгнил ангар с отечественными челноком и лунной ракетой) тут хоть цивильно разобрали.

Завершилась эпоха: NASA демонтировало легендарные стенды, с которых начинались Saturn V и шаттлы

Oleg Epstein
2 часа назад
Sergey, он станет триллионером

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Мирослав M1roK
2 часа назад
Сяоми, вату из головы выбросьте. На "советских" картах довольно часто можно увидеть искажения в размерах СССР. На таких картах США чаще всего

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Мирослав M1roK
2 часа назад
Сяоми, бред не несите пожалуйста. Дело не в "американских" или "советских", тут дело в проекциях. Чаще всего в тех же школьных атласах используют

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Pavel Kravtsov
2 часа назад
Вы забыли что в Гренландии наркокартели строят ядерную бомбу, поэтому интервенция неизбежна. Будут искать доказательства или подсунут, как в

Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике

babyish aggregate
3 часа назад
Компьютерное моделирование показывает, что её движение могло совпасть с вращением Земли так, что визуально она выглядела «застывшей» над

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

gtpun
3 часа назад
Сяоми, ни на чьих картах не может быть правильно, только на глобусе!

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Андрей Казанцев
4 часа назад
другой вариант + пресная вода https://naked-science.ru/community/315711

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Violet Writer
4 часа назад
Кирилл, а, я — умею. Быстрее, чем в уме. Причем, полный идиот сможет точно посчитать многоразрядные числа — достаточно научиться считать до 10. 37 лет.

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Константин Антонов
4 часа назад
Илья, одни выглядят так, другие эдак, одни на море, другие в небе, у тебя проблемы какие-то?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Константин Антонов
4 часа назад
Вячеслав, остальному миру это ничем хорошим не грозит только

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Самые обсуждаемые

