Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции

О мероприятии

Люди театра разных эпох считали своим главным делом рассказывать истории обществу. Так было и в античной древности: театр — это место, где собирались люди по праздникам, чтобы слушать и смотреть истории, сочиненные драматургами и рассказанные актерами. Есть универсальное слово «миф», передающее главные смыслы, воплощенные в античных драмах: это и древнее предание, и сюжет спектакля, и основа для сценического действия. В лекции заведующий сектором классического искусства Запада Государственного института искусствознания Дмитрий Владимирович Трубочкин расскажет про эпоху, когда театр только создавался, обсудит театральное пространство, драматургию и эстетику древнегреческих спектаклей.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация