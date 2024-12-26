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Лекция
16+
Археологические итоги 2024 года

Слушатели узнают о ключевых археологических событиях и открытиях 2024 года.

Центр «Архэ»
11 января, 18:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

В 2024 году археологами, а также специалистами, изучающими полученные при раскопках материалы, были сделаны впечатляющие открытия и представлены долгожданные результаты полевых и лабораторных исследований. География удивительных находок охватывает весь мир: от Австралии и Америки до Африка и Евразии. Конечно, речь пойдет и о важнейших итогах прошедшего сезона в нашей стране. В ходе лекции доктор исторических наук Владислав Сергеевич Житенев расссскажет о ключевых археологических событиях и открытиях 2024 года.

Расписание
11
Суббота
Январь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
18:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

17 минут назад
Александр Речкин
6
# археология
# история
# открытия
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Психология
# братья
# дети
# многодетность
# семья
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# черты личности
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В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Вчера, 12:14
Елизавета Александрова

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Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
# экзопланеты
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

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Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
23 декабря
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
23 декабря
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
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Серьезно, 110дней, 18м/день и общая длина 3290м, то есть надо пологать еще и лопатами копали?..., ну вот она великая расса 2км в ручную под водой да

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Максим Лобков
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Sergey
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Марат Яхин
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Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Snoubort
3 часа назад
Михаил, ну так он и не создавался под манёвренный бой. Реалии таковы, что из-за возможностей рлс и наличия ракет доходить до манёвренного боя не

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Andrey Tikhonov
3 часа назад
Bae, отлично сказано ! У этих "Фуатов" - в чужом глазу - соринку не пропустят, тогда как в их собственных глазенках - ТАКИЕ БРЕВНИЩА валяЮтся...

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Алексей Соболев
3 часа назад
viaches.love, о, еще один тупой немоглик.

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

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