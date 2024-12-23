Слушатели узнают, как различные психические расстройства могут искажать восприятие выбора и ответственности человека.

О мероприятии

Задумывались ли вы, насколько мысли и поступки действительно свободны? Для психиатра этот вопрос не просто философская головоломка, а важный практический аспект, влияющий на здоровье и благополучие человека.

Врач-психиатр Александр Граница исследует, как различные психические расстройства могут искажать восприятие выбора и ответственности человека.

Расписание ул.Петербургская, 52 Казань 18:00 Купить