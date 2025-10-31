О мероприятии

Почему вода мокрая? Какая гора самая высокая? Откуда в мире взялось золото? Сложно ли тигру съесть зебру? Почему конфета сладкая? Кто придумал мемы? Похоже на детские вопросы маленьких почемучек?

Но порой за самыми наивными вопросами скрываются такие сложные научные конструкции, что с ними не каждый кандидат наук разобраться может. На детские и не очень вопросы с научной точки зрения ответит научный журналист Григорий Тарасевич.

Расписание Проспект Мира, дом 123б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация