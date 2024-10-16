Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: забег китайских человекоподобных роботов в пустыне Гоби

Инженеры китайской робототехнической компании Robot Era опубликовали видео о том, как их новые роботы-гуманоиды Star1 соревнуются в забеге по пустыне Гоби.

Роботы-гуманоиды Star1 соревнуются в забеге по пустыне Гоби / © Robot Era

На кадрах, снятых в конце прошлого месяца, два робота ростом 170 сантиметров и весом 65 килограммов каждый соревнуются друг с другом в пустыни Гоби.

Один бежит «босиком», а второй обут в кроссовки.

© Robot Era

Инженеры Robot Era сообщили, что робот в кроссовках стартовал позже собрата, но быстро догнал соперника и вырвался вперед.