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Экс-сотрудник Пентагона раскрыл подробности о роях дронов над военными базами США

Группы неизвестных беспилотных летательных аппаратов более двух недель появлялись над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. Военные пытались преследовать неопознанные летающие объекты, однако их попытки не увенчались успехом.

Неопознанный летающий объект в небе над авиабазой Лэнгли / © WSJ

Бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности Пентагона Крис Меллон сообщил изданию Daily Mail, что эти эпизоды были частью гораздо более масштабной картины, затронувшей многочисленные объекты военных.

Меллон отметил, что американские устройства для глушения сигналов беспилотников оказались неэффективными, а летательные аппараты не делали ничего, чтобы оставаться незамеченными. Кроме того, в небе были замечены «материнские корабли», «выпускающие рои более мелких дронов».

В декабре 2023 года, по данным источников издания The Wall Street Journal, в течение как минимум 17 ночей в сумерках наблюдались рои шумных небольших НЛО, перемещавшихся на большой скорости и излучавших мигающие красные, зеленые и белые огни, которые проникали в строго ограниченное воздушное пространство над авиабазой Лэнгли в Вирджинии. Кому принадлежали эти аппараты — до сих пор не известно. Некоторые аналитики предположили, что за этими действиями стоит Россия или Китай.