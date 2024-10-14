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В погоне за Starlink: французский стартап получил миллионы на создание широкополосной спутниковой связи

Французский государственный фонд Expansion Ventures инвестировал примерно 10 миллионов долларов в компанию Constellation Technologies & Operations для создания и развертывания 1500 небольших спутников широкополосной связи 5G на околоземной орбите.

Концепт спутника Constellation Technologies & Operations / © Constellation Technologies & Operations

Первые аппараты, согласно планам компании, отправятся в космос в 2026 году. Они будут использовать частоты сотовой связи от наземных партнеров для предоставления услуг пользовательским терминалам, разработанным инженерами Constellation Technologies & Operations.

Стартап намерен начать массовое производство спутников и развернуть полную группировку в период между 2027 и 2029 годами.

Constellation Technologies & Operations собирается предлагать наземным операторам доступ к высокоскоростной спутниковой широкополосной связи и составить конкуренцию доминирующей на рынке системе Starlink компании SpaceX, в то время как Amazon и другие компании только планируют создание собственных созвездий на низкой околоземной орбите.