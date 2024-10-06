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Sierra Space создаст космический аппарат Ghost для доставки грузов с орбиты

Американская компания Sierra Space сообщила, что получила поддержку от научно-исследовательской лаборатории ВВС США для разработки космического аппарата Ghost — системы для доставки грузов из космоса в любую точку планеты менее чем за 90 минут.

Концепт космического аппарата Ghost / © Sierra Space

Инженеры Sierra Space спроектировали космический аппарат Ghost, который может оставаться на орбите до пяти лет, храня и доставляя необходимые припасы по требованию.

После полной разработки его можно будет задействовать в таких миссиях, как доставка спасательных комплектов для сбитых пилотов, медицинских принадлежностей при ликвидации последствий стихийных бедствий или логистической поддержки военных операций.