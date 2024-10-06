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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 минут назад
Рейтинг: +920
Посты: 1800

Sierra Space создаст космический аппарат Ghost для доставки грузов с орбиты

Американская компания Sierra Space сообщила, что получила поддержку от научно-исследовательской лаборатории ВВС США для разработки космического аппарата Ghost — системы для доставки грузов из космоса в любую точку планеты менее чем за 90 минут.

Сообщество
# Sierra Space
# космос
# технологии
Концепт космического аппарата Ghost / © Sierra Space
Концепт космического аппарата Ghost / © Sierra Space

Инженеры Sierra Space спроектировали космический аппарат Ghost, который может оставаться на орбите до пяти лет, храня и доставляя необходимые припасы по требованию.

После полной разработки его можно будет задействовать в таких миссиях, как доставка спасательных комплектов для сбитых пилотов, медицинских принадлежностей при ликвидации последствий стихийных бедствий или логистической поддержки военных операций. 

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# внутреннее ухо
# рептилии
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Биология
# головной мозг
# дрозофила
# нейробиология
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Интервью
# карты
# крестики-нолики
# мельница
# нарды
# настольные игры
# сенет
# царская игра Ура
# шахматы
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# гибкость тела
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# Гималаи
# реки
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Астрономия
# «Рассвет»
# астероиды
# астробиология
# карликовые планеты
# Церера
25 сентября
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Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

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Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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Иван Колупаев
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7 часов назад
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7 часов назад
К тому моменту когда они спроектируют и построят аналог фэлкон9. Сам фэлкон будет уже не актуальным. Надо проектировать аналог старшип или хотя бы

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