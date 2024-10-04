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Гидролокатор обнаружил странный объект в озере Лох-Несс
Англичанин Шон Слоги во время прогулки на лодке по озеру Лох-Несс 22 сентября заметил на гидролокаторе крупный объект, который располагался на глубине примерно 98 метров.
«Это самый большой объект, который я когда-либо видел», — сообщил Слоги в интервью изданию Daily Mail.
Учитывая вытянутую форму объекта и характерные особенности, указывающие на наличие воздушных карманов, Слоги предположил, что показания гидролокатора могут свидетельствовать о существовании легендарного лох-несского чудовища — персонажа шотландского фольклора.
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