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Снимок со спутника показал, что происходит на стройплощадке высочайшего здания в мире

Американская компания Maxar опубликовала спутниковый снимок стройплощадки небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии, который должен стать самым высоким зданием в мире, достигнув километра в высоту.

Строительная площадка небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии / © Maxar

Как видно по фото, полученному одним из спутников компании Maxar, несмотря на майские заявления ряда ближневосточных СМИ и архитектурного бюро AS+GG, спроектировавшего километровый небоскреб, строительство здания так и не возобновилось.

В прошлом году Саудовская Аравия приняла решение продолжить создание Jeddah Tower и даже выбрала подрядчика — китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation.