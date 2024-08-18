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Снимок со спутника показал, что происходит на стройплощадке высочайшего здания в мире
Американская компания Maxar опубликовала спутниковый снимок стройплощадки небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии, который должен стать самым высоким зданием в мире, достигнув километра в высоту.
Как видно по фото, полученному одним из спутников компании Maxar, несмотря на майские заявления ряда ближневосточных СМИ и архитектурного бюро AS+GG, спроектировавшего километровый небоскреб, строительство здания так и не возобновилось.
В прошлом году Саудовская Аравия приняла решение продолжить создание Jeddah Tower и даже выбрала подрядчика — китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation.
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В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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