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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +593
Посты: 1344

Десять тысяч дронов в небе: Китай установил новый мировой рекорд во время шоу беспилотников

День образования Китая 1 октября в Шэньчжэне отметили завораживающим зрелищем: в небо поднялся рой из 10 197 дронов, снабженных светодиодами и модулями точного позиционирования в пространстве. 

Сообщество
# дроны
# Китай
# технологии
«Небесный город», созданный дронами / © CCTV
«Небесный город», созданный дронами / © CCTV

Во время шоу установили новый мировой рекорд — дроны создали самое большое воздушное изображение, сформированное беспилотными летательными аппаратами.

© CCTV
© Guinness World Records 
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
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