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В Калифорнии заметили новый прототип Tesla

Новый интересный прототип Tesla Model 3 заметили во время испытаний на улицах Калифорнии. Пользователь социальной сети Reddit, скрывающийся под ником Jacknv, заснял машину на шоссе 280 недалеко от Дейли-Сити.

Замаскированный прототип Tesla / © Jacknv / Reddit

Замаскированный прототип, по-видимому, имеет некоторые черты обновленной Model 3, но передняя часть выглядит ближе к версии до обновления. Трудно получить больше информации на основе фотографий — отчасти из-за камуфляжа. Возникает вопрос: что это за электромобиль?

Эксперты отметили, что Model 3 только недавно получила обновление, поэтому маловероятно, что компания готовит новые изменения. Хотя известно, что Tesla также работает над обновлением Model Y. Не исключено, что Tesla решила перенести некоторые изменения, разработанные для новой Model Y, в Model 3.

Тем не менее есть еще одно предположение, которое имеет больше смысла: Tesla срочно нужны более дешевые электромобили, так как на компанию уже оказывают давление китайские автопроизводители. Поэтому новый прототип может стать будущим бюджетным американским электромобилем, о котором давно говорил Илон Маск.