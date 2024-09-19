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Китайцы обогнали Маска в создании самого бюджетного электромобиля в мире
Руководитель Tesla Илон Маск не раз отмечал, что одна из главных целей его компании — создание недорогого электромобиля стоимостью 25 000 долларов (чуть больше 2,3 миллиона рублей). Пока этот проект отложили в сторону, а все ресурсы компании направили на разработку беспилотного «роботакси» (Robotaxi), китайский автоконцерн BYD уже создал и продает бюджетный электромобиль.
Речь идет о BYD Seagull, который стал самым продаваемым электромобилем в Китае в прошлом месяце. Автоконцерн реализовал почти 41 000 штук. Цена на BYD Seagull начинается от 10 тысяч долларов (чуть больше 920 тысяч рублей по курсу).
Этот электромобиль беспокоит американских автопроизводителей, ведь даже с новыми 100%-ными пошлинами на импортируемые из Китая электромобили BYD сможет поставлять Seagull в Штаты. И он станет там самым бюджетным электромобилем: стоимость составит менее 25 тысяч долларов.
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Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
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