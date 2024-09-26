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Китай испытал МБР на полную дальность впервые с 1980 года

Впервые более чем за четыре десятилетия военные Китая утром 25 сентября запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с макетом боеголовки на полную или близкую к полной дальность в открытые воды Тихого океана.

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая осуществили запуск МБР «Дунфэн-31AG» / © CNSpaceflight

Пуск выполнили с острова Хайнань в северной части Южно-Китайского моря. Учебная боевая часть МБР упала в южной части Тихого океана, недалеко от Французской Полинезии, то есть на расстоянии примерно 12 тысяч километров от места старта.

Траектория полета китайской МБР / © Weibo

Министерство обороны Китая официально объявило о запуске МБР в рамках учений, но не назвало конкретный тип ракеты. После публикации фотографий стало понятно, что это была МБР «Дунфэн-31AG», запущенная с мобильной установки.

Траектория полета китайской МБР / © Weibo

Последний раз Китай проводил пуск МБР на полную дальность в Тихий океан в 1980 году. С тех пор они были нацелены на внутренние полигоны в западной части страны. В последующие годы ракетные войска Народно-освободительной армии КНР запускали баллистические ракеты меньшей дальности в западной части Тихого океана.

Западные аналитики считают, что запуск может стать началом регулярных испытаний ракет, поскольку Китай продолжает расширять свой ядерный арсенал и увеличивать количество МБР.