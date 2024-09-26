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Aurora Flight Sciences показала концепт американского экраноплана

Американская компания Aurora Flight Sciences, которая занимается разработкой дальнемагистрального самолета Liberty Lifter для Агентства перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), опубликовала видеоролик о возможностях своего будущего экраноплана.

Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences

Liberty Lifter выглядит как винтовой самолет 1940-х годов, но первое впечатление может быть обманчиво.

Будущий экраноплан сможет перевозить 100 тонн груза на расстояние до 12 тысяч километров, взлетать и приземляться на воду, не боясь волн высотой от одного до полутора метров. Его разрабатывают для нужд военных и проведения спасательных операций.

© Aurora Flight Sciences

По данным Aurora Flight Sciences, сейчас идет работа по созданию демонстрационного образца Liberty Lifter с размахом крыльев 65 метров, который будет способен поднимать в воздух почти 23 тонны груза.

Преимущество проекта, по словам разработчиков, заключается в том, что он сочетает транспортировку в масштабе корабля со скоростью самолета, а концепт позволяет максимально повысить эффективность за счет экранного эффекта и обеспечивает быструю транспортировку тяжелых грузов, для которой не требуется взлетно-посадочная полоса или портовая инфраструктура.

Первый полет полноценного экраноплана Liberty Lifter ожидается в 2028 году.