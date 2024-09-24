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Маск заявил, что поездки на «Роботакси» будут стоить как автобусный билет. Так ли это?

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал новый пост в социальной сети Х, в котором заявил, что поездки на беспилотном электромобиле Tesla под названием «Роботакси» (Robotaxi) будут обходиться клиентам так же дешево, как билет на автобус.

Один из первых рендеров проекта «Роботакси» / © Tesla

Журналисты портала Electrek решили проверить утверждения Маска и подсчитали, что проездной билет Metrocard в Нью-Йорке, который распространяется как на автобусы, так и на метро, ​​стоит 132 доллара в месяц. Среднесуточная продолжительность поездки на общественном транспорте в городе составляет почти 21 километр, или 34 цента за полтора километра пути.

Что касается системы беспилотного вождения, то исследователи из американских университетов еще в 2016 году рассчитали: стоимость автономной поездки на Tesla Model 3 составит примерно 66 центов за полтора километра пути, то есть в два раза дороже, чем проезд на общественном транспорте Нью-Йорка.