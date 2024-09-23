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Boeing решит проблемы Starliner сменой руководства

Тед Колберт — ранее генеральный директор Boeing Defense, Space & Security, одного из подразделений аэрокосмического гиганта, отвечающего в том числе за космический корабль Starliner — больше не занимает руководящую должность.

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA

По данным CNBC, гендиректор Boeing Келли Ортберг, который сам только в августе 2024 года встал у руля компании, решил заняться сменой руководства ключевых подразделений фирмы, чтобы «восстановить доверие клиентов».

Подразделением Boeing Defense, Space & Security будет руководить главный исполнительный директор Стив Паркер, пока не найдется постоянная замена.

Эта новость появилась менее чем через две недели после того, как капсула Starliner компании Boeing вернулась на Землю без экипажа, завершив проблемный полет к Международной космической станции.