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SpaceX отвергла обвинения в нарушении правил при запусках ракет

В начале недели Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что собирается оштрафовать компанию Илона Маска на 633 тысячи долларов за несоблюдение правил во время двух запусков ракет, выполненных в прошлом году.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX осуществляет запуск миссии Galileo L13 18 сентября 2024 года / © SpaceX

SpaceX решила перенести свой спор с регулятором на Капитолийский холм и направила письмо в конгресс США, в котором попыталась оспорить штрафы и раскритиковала FAA за медлительность.

В документе, которое разместили в социальной сети X, компания Маска утверждает, что в правилах запуска отсутствует требование сообщать о готовности ракеты за два часа до старта, в чем ее и обвинили после запуска 18 июня 2023-го.

Также SpaceX отвергла второе обвинение регулятора в том, что использовала неутвержденный резервуар для ракетного топлива во время запуска телекоммуникационного спутника Jupiter 3. В этом случае SpaceX заявила о медлительности чиновников.

В письме также содержится общая критика в адрес FAA: представители компании отметили, что регулятор сдерживает развитие американской космической отрасли.