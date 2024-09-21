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SpaceX отвергла обвинения в нарушении правил при запусках ракет
В начале недели Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что собирается оштрафовать компанию Илона Маска на 633 тысячи долларов за несоблюдение правил во время двух запусков ракет, выполненных в прошлом году.
SpaceX решила перенести свой спор с регулятором на Капитолийский холм и направила письмо в конгресс США, в котором попыталась оспорить штрафы и раскритиковала FAA за медлительность.
В документе, которое разместили в социальной сети X, компания Маска утверждает, что в правилах запуска отсутствует требование сообщать о готовности ракеты за два часа до старта, в чем ее и обвинили после запуска 18 июня 2023-го.
Также SpaceX отвергла второе обвинение регулятора в том, что использовала неутвержденный резервуар для ракетного топлива во время запуска телекоммуникационного спутника Jupiter 3. В этом случае SpaceX заявила о медлительности чиновников.
В письме также содержится общая критика в адрес FAA: представители компании отметили, что регулятор сдерживает развитие американской космической отрасли.
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