Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В руках москвича взорвался смартфон. Это произошло на фоне массовых подрывов техники на Ближнем Востоке

Telegram-канал Mash сообщил, что смартфон Honor 70 воспламенился в руках жителя столицы, пока тот шел по Арбату. Это произошло 18 сентября, как раз во время второй волны взрывов различной электроники в Ливане и Бейруте.

Смартфон Honor 70 / © Telegram-канал Mash

Мужчина, получив травмы руки, бросил китайский смартфон и, не дожидаясь прибытия скорой помощи, скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, а телефон передали специалистам.

«Правоохранители решили проверить устройство, не было ли оно из той партии техники, которую на рынке Ближнего Востока заменил „Моссад“. Тем не менее, по всей видимости, в Honor просто перегрелся аккумулятор», — отметил Mash.