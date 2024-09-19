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Axiom Space столкнулась с трудностями при создании преемницы МКС

Американская компания Axiom Space, основанная миллиардером Камом Гаффаряном и сотрудником NASA Майком Саффредини в 2016 году, испытывает трудности с привлечением средств для продолжения своей деятельности.

Рендер каюты экипажа станции Axiom / © Axiom Space

По данным издания Forbes, Axiom Space испытывает трудности с выплатой заработной платы сотрудникам как минимум с начала 2023 года. Компания уже задержала плату своим ключевым поставщикам, включая франко-итальянскую компанию Thales Alenia Space, которая занимается производством основных конструкций модулей будущей коммерческой космической станции Axiom, ​​и SpaceX (за пилотируемые запуски).

Все эти проблемы поднимают серьезный вопрос о способности и возможностях Axiom Space достичь основной цели, ради которой и создавали компанию, — построить преемницу Международной космической станции.

Сроки разработки станции уже несколько раз переносили. Теперь Axiom планирует запустить первый модуль к МКС ​​не раньше конца 2026 года. Вместо четырехмодульной конструкции Axiom, скорее всего, создаст станцию, состоящую всего из двух элементов.