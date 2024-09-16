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Жительница Британии рассказала, как родила одного младенца дважды
Жительница Кента Лиза Коффи рассказала удивительную историю появления на свет своего сына Луки, которого она родила «дважды». На раннем этапе беременности врачи сообщили женщине о том, что ребенок, вероятно, имеет расщепление позвоночника, приводящее к пороку развития позвоночника и спинного мозга. Однако дефект можно было исправить.
Специалисты смогли извлечь ребенка из утробы матери на 27-й неделе беременности, провели операцию по исправлению дефекта и поместили плод обратно в матку. Затем течение беременности у женщины продолжалось как обычно, пока Лука не родился на 38-й неделе.
После рождения ребенок пробыл чуть больше недели в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций, чтобы восстановить повреждения позвоночника.
Сегодня Лука добился значительных успехов благодаря сеансам физиотерапии, и родители надеются, что вскоре он сможет ходить самостоятельно.
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